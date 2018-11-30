Güncelleme - Mersin'de Sağanak

Mersin'de sağanak, su baskınlarına neden oldu.

Kentte sabah saatlerinden itibaren etkisini sürdüren yağış, yaşamı olumsuz etkiledi.

Merkez Toroslar ilçesindeki Mersin Şehir Mezarlığı'nın bazı bölümlerinde su birikintileri oluştu.

Çok sayıda mezarın suların altında kaldığını tespit eden Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, çalışma başlattı.

Seralar zarar gördü

Silifke ilçesinde de sağanaktan dolayı yollarda su birikintileri oluştu, trafik akışında aksamalar meydana geldi.

Saray Mahallesi'ndeki Atatürk Evi önünde yolda biriken suda bazı araçlar mahsur kaldı, vatandaşlar evlerinden çıkamadı.

Belediye ekipleri, suyun tahliye edilmesine yönelik çalışma başlattı.

Silifke'de çilek ve salatalık, Anamur'da ise muz seraları zarar gördü.