Güncelleme- Mersin'de Orman Yangını

Güncelleme- Mersin'de Orman Yangını

Mersin'in Gülnar ilçesinde çıkan orman yangını yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Güncelleme- Mersin'de Orman Yangını

Mersin'in Gülnar ilçesinde çıkan orman yangını yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Delikkaya Mahallesi Kayabaşı mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.


Yangına, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri 50 orman işçisi, 6 arazöz, 3 su tankı ve 4 pikap ile karadan, 2 helikopterle de havadan müdahale etti.

Ekiplerin, 2 saatlik çalışmasıyla alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında, yaklaşık 3 hektarlık kızıl çam ormanı zarar gördü.

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