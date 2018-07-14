Güncelleme- Mersin'de Orman Yangını

Mersin'in Gülnar ilçesinde çıkan orman yangını yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Delikkaya Mahallesi Kayabaşı mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Yangına, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri 50 orman işçisi, 6 arazöz, 3 su tankı ve 4 pikap ile karadan, 2 helikopterle de havadan müdahale etti.

Ekiplerin, 2 saatlik çalışmasıyla alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında, yaklaşık 3 hektarlık kızıl çam ormanı zarar gördü.