Güncelleme- Mersin'de Orman Yangını
Mersin'in Gülnar ilçesinde çıkan orman yangını yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.
Mersin'in Gülnar ilçesinde çıkan orman yangını yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.
Delikkaya Mahallesi Kayabaşı mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangına, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri 50 orman işçisi, 6 arazöz, 3 su tankı ve 4 pikap ile karadan, 2 helikopterle de havadan müdahale etti.
Ekiplerin, 2 saatlik çalışmasıyla alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangında, yaklaşık 3 hektarlık kızıl çam ormanı zarar gördü.