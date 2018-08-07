Güncelleme - Mersin'de Akaryakıt İstasyonundan Çelik Kasa Hırsızlığı

Mersin'de, bir akaryakıt istasyonunda pompa görevlisini etkisiz hale getirip, içerisinde para, çek ve senetlerin olduğu çelik kasayı çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesine bağlı Şevket Sümer Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki bir akaryakıt istasyonuna gelen 5 zanlı, tabanca ile pompa görevlisini etkisiz hale getirdi.

Zanlılar, içerisinde 1200 dolar, 100 avro, 400 lira, 3-4 yaprak boş çek, 400 bin lira civarında müşteri çeki ile 100-150 bin liralık alacak senetlerinin bulunduğu iş yerine ait çelik kasayı hafif ticari araca yükleyip kaçtı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan Mersin Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek zanlıların kimliklerini belirledi.

Gözaltına alınan D.E, M.A, M.Ö, M.A.K. ve Y.S, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, zanlıların akaryakıt istasyonun market bölümünde bulunan kasayı hafif ticari araca yükledikleri, şüphelilerden birisinin tabancayla çalışanı etkisiz hale getirmeye çalıştığı görülüyor.