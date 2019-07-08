GÜNCELLEME - Manisa'da uyuşturucu operasyonu

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İlçeye bağlı Bağlıca Mahallesi'nde A.Ç. (60) ile oğlu Y.Ç'nin (34) evlerinin bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği ihbarı üzerine harekete geçen Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Dedektör köpek "Vicdan"ın da kullanıldığı operasyonda 65 kök Hint keneviri, 830 gram esrar ile bir hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden A.C. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, oğlu adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA