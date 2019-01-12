Güncelleme - Manisa'da Dolandırıcılık İddiası

Manisa'nın Demirci ilçesinde, nitelikli dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Demirci'de yaşayan Mehmet Kılıç (53) minibüsünü internetten satışa çıkardı. Kılıç'ı müşteri olarak arayan kişi, peşin ödeme yapamayacağını, ödeme zamanına kadar traktörünü teminat olarak vermeyi teklif etti. Teklifi kabul eden Kılıç ile şahıs arasında noterde satış işlemi gerçekleştirildi.

Minibüsünü sattığı kişiden traktörün belgelerini alan Kılıç, bir süre sonra noterden arandı. Yetkililer, kendisine teminat olarak verilen traktöre ait belgelerin sahte olduğunu, traktörün daha önce başka bir ilde satışının gerçekleştirildiğinin tespit edildiğini bildirdi.

Kılıç'ın şikayetçi olması üzerine Demirci İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin başlattığı çalışma sonucu, olaya ilişkin R.T, C.E, Ö.C. ve C.G. Turgutlu ilçesinde gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı.

Kılıç, AA muhabirine, notere giderek aracının satışını verdiğini, karşı tarafın da traktörün satışını verdiğini söyledi.

Yapılan işlemler neticesinde böyle bir traktörün olmadığının tespit edildiğini aktaran Kılıç, "Emniyete giderek dolandırıldığımı belirttim. Araçtan zararım 80 bin lira. Aracımı satabilseydim evimin parasını yatıracaktım ama maalesef mağdur oldum. Bu konuda devlete sığınıyorum. Dolandırıcılardan şikayetçi oldum. Başka vatandaşlarımız dikkat etsinler." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA