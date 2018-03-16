Güncelleme - Malatya'da Silahlı Kavga: 2 Yaralı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada, baba ile oğlu ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Küçüklü Mahallesi'nde, iki aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada, av tüfeğiyle ateş açıldı. Olayda ağır yaralanan Sadık Alpdoğan (43) ile oğlu Hasan Alpdoğan (19), 112 acil servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olaydan sonra kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan jandarma ekipleri, C.O, A.O, ve H.O'yu, gözaltına aldı.