Güncelleme - Kondisyon Bisikletinden Düşen Vücut Geliştirme Antrenörü Öldü

İzmir'in Aliağa ilçesinde, kondisyon bisikletinden düşen vücut geliştirme antrenörü, beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi'nde kendisine ait salonda kondisyon bisikletinde spor yapan vücut geliştirme antrenörü Ertan Çaplık (48), henüz belirlenemeyen nedenle dengesini kaybederek düştü.



Başını sert zemine çarpan Çaplık, özel araçla Aliağa Devlet Hastanesine kaldırıldı.



İlk müdahalenin ardından Katip Çelebi Üniversitesi Yeşilyurt Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Çaplık kurtarılamadı.



Cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna götürülen Çaplık'ın, ilk belirlemelere göre beyin kanaması sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi.



Çaplık, Aliağa Merkez Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Aliağa Şehir Kabristanlığında toprağa verildi.



Cenaze törenine Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, MHP İlçe Başkanı Abdurrahim Aydemir ile çok sayıda vatandaş katıldı.



Başarılı bir sporcuydu



MHP Aliağa İlçe Başkanı Abdurrahim Aydemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çaplık'ın, bir dönem partisinde ilçe yönetim kurulu üyeliği yaptığını söyledi. Çaplık'ın çevresinde sevilen bir kişi olduğunu dile getiren Aydemir, uluslararası alanda birçok başarısı ve madalyası bulunan bir sporcuyu kaybetmenin üzüntüsü içinde olduklarını kaydetti.