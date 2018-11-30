Güncelleme - Kocaeli Merkezli Fetö/pdy Soruşturması

Kocaeli merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla salıverildi.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Kocaeli, İzmir, Balıkesir, Bilecik, Isparta ve Mersin'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, daha sonra adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 1 muvazzaf teğmen ve KHK ile meslekten ihraç edilen 1 astsubay tutuklandı, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Firari şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 27 Kasım'da "terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla aralarında muvazzafların da olduğu 8 askeri personel hakkında gözaltı kararı çıkarılmış, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Kocaeli, İzmir, Balıkesir, Bilecik, Isparta ve Mersin'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 1 muvazzaf albay, 1 muvazzaf yarbay, 1'i muvazzaf 2 teğmen, KHK ile meslekten ihraç edilen 1 astsubay ve eski 2 askeri öğrenci olmak üzere 7 kişiyi gözaltına almıştı.