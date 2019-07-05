GÜNCELLEME - Kocaeli merkezli 7 ildeki FETÖ/PDY operasyonu

Kocaeli merkezli 7 ilde, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik operasyonda yakalanan 8 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 2 şüpheli daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 15'e yükseldi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, sağlık kontrolünün ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

Şüphelilerden 7'si etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak, adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Biri daha önce açığa alınan 4 astsubay ile 4 eski askeri öğrenci ise nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Şüphelilerden bir astsubay tutuklandı, diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 6'sı muvazzaf 15 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartılmıştı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Kocaeli, İstanbul, İzmir, Kütahya, Ankara, Yalova ve Manisa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 15 zanlı gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA