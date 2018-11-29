Güncelleme - Kocaeli'deki Terör Örgütü Pkk/kck Operasyonu

Kocaeli'de, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Gebze, Darıca ve Dilovası ilçelerinde sosyal medya üzerinden terör örgütü lehine paylaşımlar yaptıkları ve örgüt içerisinde eylem faaliyetleri olduğu iddiasıyla gözaltına alınan B.A, M.P, F.Ö, M.Ş, F.İ, M.T, E.T ve Suriye uyruklu R.H'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılık sorgulamalarının ardından hakimliğe sevk edilen şüphelilerden B.A, M.P, F.İ. ve M.T. tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince önceki gün Gebze, Darıca ve Dilovası ilçelerinde düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerin üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda, 1 ruhsatsız yivsiz av tüfeği ile çok sayıda dijital materyal ele geçirilmişti.