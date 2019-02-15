Güncelleme - Kocaeli'deki Pkk/kck Operasyonu

Kocaeli'de, terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan ve aralarında HDP İl Başkan Yardımcısının da bulunduğu 4 şüpheli tutuklandı, 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan S.O, V.K, E.K, Ç.K, K.B, Z.T, Ö.U, Ö.E. ve HDP İl Başkan Yardımcısı L.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kocaeli'de yapılan eylemlere katıldıkları, bu faaliyetleri organize ederek/yönlendirerek ve bu yönde sosyal medyayı kullanarak PKK/KCK terör örgütüne yönelik yürütülen mücadelenin amacını çarpıttıkları, terör örgütünün talimat, amaç ve faaliyetleri doğrultusunda örgüte müzahir kitleyi sokaklara çekmeyi hedefledikleri öne sürülen şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden HDP İl Başkan Yardımcısı L.A, K.B, Z.T. ve S.O. tutuklandı, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında firari şüpheli A.Z'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı belirlenen 10 kişinin yakalanmasına yönelik 13 Şubat'ta operasyon düzenlenmişti.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Gebze, Darıca ve İzmit ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonda, HDP İl Başkan Yardımcısı L.A'nın aralarında bulunduğu 9 zanlı gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerin ev ve iş yerinde yapılan aramada, örgütsel doküman, yasak yayın ve dijital malzemelere el konulmuştu.

Kaynak: AA