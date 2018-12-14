Güncelleme - Kocaeli'deki Dolandırıcılık Operasyonu

Kocaeli'de, yaşlı kişilere sahte senetler üzerinden icra takibi yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Gebze KOM Grup Amirliği ekiplerince menkulü, gayrimenkulü ve hesaplarında yüklü miktarda para bulunan yaşlılara sahte senetlerle icra takibi yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılıkça ifadeleri alındıktan sonra nöbetçi hakimliğe sevk edilen şüphelilerden G.K. ve kadın avukat S.Y. tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla salıverildi.

Firari bir kişiyi yakalama çalışmaları sürüyor.

Polis ekipleri dün menkulü, gayrimenkulü ve hesaplarında yüklü miktarda para bulunan yaşlı kişilere sahte senetlerle icra takibi yapıldığı ihbarı üzerine 8 şüpheliyi yakalamak için eş zamanlı operasyon düzenlemişti. Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alınmıştı.