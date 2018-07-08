Güncelleme - Kocaeli'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 15 Yaralı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 4 aracın karıştığı trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, biri bebek 15 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, D-605 Karayolu'nda, Ö.Y'nin kullandığı 34 FE 3074 plakalı otomobil, Tekke Köyü mevkisinde karşı yönden gelen Ali Doğru idaresindeki 41 AS 595 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazaya, Eray Erecek'in kullandığı 34 FZ 2212 plakalı otomobil ile Hasan Gıdık'ın yönetimindeki 41 AAV 303 plakalı otomobil de karıştı.

Kazada 2 yaşındaki bebek Ertuğrul Hamza Doğru'nun da aralarında bulunduğu 12 yolcu ve 4 sürücü yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Erkan Doğru (37), müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan bebeğin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Yaralı sürücülerden Ö.Y'nin hastanede yapılan ölçümünde alkollü olduğunun tespit edildiği ileri sürüldü.

Kaza nedeniyle yaklaşık bir saat ulaşıma kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.