Güncelleme - Kocaeli'de Terör Operasyonu

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyonda yakalanan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbari çalışmalar kapsamında daha önce terör eylemlerine katıldığı belirlenen ve hakkında yakalama kararı bulunan Ali H'nin (28) örgütün kiraladığı hücre evinde kaldığını tespit etti.

Söz konusu adrese düzenlenen operasyonda, şüpheli Ali H. gözaltına alındı. Evde yapılan aramada, çok sayıda örgütsel doküman ile sahte kimlik belgesi ve pasaport ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, Ali H. hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası da olduğu öğrenildi.