Güncelleme - Kocaeli'de Para Nakil Aracını Gasp Girişimi

Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki bir lojistik firmasına ait para nakil aracına yönelik gasp girişimine ilişkin adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 12 Ekim'de işçilerin 250 bin lira tutarındaki maaşını taşıyan lojistik firmasına ait para nakil aracı, D-100 kara yolu Yeni Yalı Mahallesi'nde 6 kişi tarafından bir otomobil ve motosikletle durduruldu.

Şüphelilerin silahla camını kırması üzerine sürücü A.G, araçla olay yerinden kaçarak Körfez Adliyesi'ne gitti.

Yapılan şikayet üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, çevredeki MOBESE ve PTS kameralarını incelemeye aldı. Yapılan araştırmalarda olayda kullanılan motosiklet ve aracın plakasını tespit eden ekipler, zanlıları yakalamak için harekete geçti.

İstanbul ve Kocaeli'nin Körfez ilçesinde düzenlenen operasyonda, olaya karıştıkları belirlenen S.B. (26), M.K. (29), A.G (25), E.Ö (31) gözaltına alındı.

Olaya karıştığı belirlenen F.S (25) ise daha önce işlediği çeşitli suçlardan dolayı hakkında 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle İstanbul'da yakalanarak sevk edildiği adli mercilerce tutuklandığı ve şüphelilerden S.B'nin söz konusu lojistik firmasında saha ve sevkiyat sorumlusu olarak çalıştığı öğrenildi.

Sağlık kontrolünün ardından Körfez Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden S.B, M.K. ve A.G. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, E.Ö. ise serbest bırakıldı.

Olaya karıştığı öne sürülen motosikletli şüpheli H.S'nin (32) yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.