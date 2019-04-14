Güncelleme - Kocaeli'de Ev Yangını

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bir evde çıkan yangında bedensel engelli bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Karaağaç Mahallesi'nde Remzi Kıcı'ya ait evden alevler yükseldiğini gören mahalle sakinleri itfaiyeye haber verdi.

Bölgeye gelen ekipler, Remzi Kıcı'nın evde tek başına olan bedensel engelli kızı Neşe Kıcı'yı (32) yaralı olarak Kandıra Devlet Hastanesine kaldırdı. Neşe Kıcı yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Evin oturma odasında bulunan televizyonun devrildiği, yangının bu nedenle çıkmış olabileceği ifade edildi.

Neşe Kıcı'nın (34) cenazesi Kocaeli Devlet Hastanesi morgunda yapılan otopsinin ardından ikindi vakti kılınan cenaze namazına müteakip Karaağaç Mahallesi Mezarlığı'nda defnedildi.

Kaynak: AA