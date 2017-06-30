Güncelleme - Kazdağları'nın Eteklerinde Orman Yangını

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 4 noktada çıkan yangın, kontrol altına alındı.





Kazdağları'nın eteklerindeki Avcılar mevkisinde kızılçam ve zeytin ağaçlarıyla kaplı alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.





Balıkesir ve Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünden birer helikopter ile ilçe belediyelerinin itfaiye ekipleri ve çok sayıda arazözle müdahale edilen yangın, yaklaşık bir saatlik çalışmayla kontrol altına alındı.





Avcılar mevkisinde 4 noktada çıkan yangında 5 dönümlük alandaki kızılçam ve zeytin ağaçları zarar gördü



Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.



Balıkesir Orman Bölge Müdürü Metin Kırcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangında herhangi bir yerleşim yerinin zarar görmediğini belirterek, "Bazı noktalarda zeytinlikler yandı. Şu an yangın kontrol altına alınmış durumda. Yangına 2 helikopter, 6 arazöz, 2 iş makinesi ve çok sayıda personelle müdahale edildi." diye konuştu.



Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı da yangının kısa sürede kontrol altına alındığını ifade ederek, "Soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangının çıkış nedeni çok önemli. Kazdağları, büyük bir değerimiz. Yangının çıkış nedeni titizlikle araştırılacak. Büyük bir özveriyle kısa sürede sebebini bulacağız." dedi.