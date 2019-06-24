GÜNCELLEME - Kazakistan'da silah deposunda patlama

NUR Kazakistan'ın Türkistan eyaletinde orduya ait silah deposunda çıkan yangın nedeniyle meydana gelen patlamalar sonucu 16 kişinin yaralandığı bildirildi.

Kazakistan Olağanüstü Durumlar Komitesinden yapılan açıklamada, saat 09.00'da Türkistan eyaletinin Arıs kenti yakınlarında orduya ait silah deposunda patlamaların meydana geldiği belirtildi. Açıklamada, olay yerine itfaiye ekiplerinin gönderildiği kaydedildi.

Türkistan Valiliğinden yapılan açıklamada, yaralanan 16 kişinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca silah deposunda çıkan yangının nedeninin araştırılması için kurulan komisyonun çalışmalarına başladığı ifade edildi.

Olay yerine giden Türkistan eyaleti Valisi Umirzak Şukeyev, yaptığı açıklamada, bölgede olağanüstü durum ilan edildiğini belirterek olay yerine komşu ilçelerde tahliye kamplarının oluşturulduğunu ve 43 bin nüfuslu Arıs kenti sakinlerini tahliye çalışmalarının başladığını aktardı.

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, depodaki mühimmatın yaklaşık yarısının infilak ettiği, olay yerine Savunma Bakanı Nurlan Yermakbayev'in gittiği duyuruldu.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev de sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Savunma ve İçişleri bakanlarına patlamanın neden olduğu tahribatın giderilmesi için önlemlerin alınması talimatını verdiğini belirterek "Halkın güvenliği sağlanmalı ve patlama nedeni araştırılmalı." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA