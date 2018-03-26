Güncelleme - Kayseri Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

Kayseri merkezli 18 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 37'si muvazzaf 85 askeri personele yönelik operasyonda adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 3'ü daha tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 39 şüpheliden 10'unun daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen 10 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 6'sı adli kontrol şartıyla 1 kişi ise savcılıktan serbest bırakıldı. 7 şüpheli hakkında yurt dışı çıkış yasağı da getirildi.

Gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Örgütün sözde "mahrem imamları"nın, ankesörlü telefonlarla peş peşe arama yaparak, askeri personel ile irtibat kurduklarının belirlenmesi üzerine operasyon başlatılmıştı. 38'i daha önce FETÖ'den işlem yapılan, 2'si ihraç, 2'si emekli, 6'sı askeri okullardan ilişiği kesilen öğrenci ve 37'si muvazzaf olmak üzere toplam 85 askeri personel hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla gözaltı kararı alınmıştı.

39 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda, daha önce adliyeye sevk edilen 9 kişiden 2'si tutuklanmış, 7 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.