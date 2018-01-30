Güncelleme - Kayseri Merkezli Fetö/pdy Operasyonu
Kayseri merkezli 17 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden 5'i tutuklandı.
Kayseri merkezli 17 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden 5'i tutuklandı.
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları ve örgüt üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 8 zanlının daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.
N.F.E, M.Ö, Y.K, H.G, E.D, N.P, A.A. ve R.S, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan A.A, N.P, H.G, R.S. ve E.D. tutuklandı, N.F.E, M.Ö, Y.K, adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartıyla serbest bırakıldı.
Kayseri merkezli 17 ilde 26 Ocak'ta düzenlenen operasyonda, ByLock kullandıkları ve örgüt üyesi oldukları iddiasıyla 23 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Gözaltına alınan 18 kişiden 10'u daha önce adliyeye sevk edilmişti. Zanlılardan 2'si tutuklanmış, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.