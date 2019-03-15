Güncelleme - Kayseri'deki Dolandırıcılık Operasyonu

Kayseri merkezli 15 ilde çeşitli yöntemlerle 40 kişiyi dolandırdığı belirlenen suç örgütüne yönelik operasyonun ardından adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden 8'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin yaklaşık 3 ay süren çalışması sonucu düzenlenen operasyonda yakalanan, aralarında avukat, muhasebeci, emekli zabıt katibinin de bulunduğu 3'ü kadın 14 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 8'i hakimlikçe tutuklandı, 6'sı ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Postacı, kurye, vergi dairesi çalışanı gibi davranarak hileli yollarla imzalattıkları senetler üzerine yüksek meblağlar yazıp haksız kazanç elde ettikleri belirlenen zanlıların, icra işlemi başlatma bahanesiyle baskı ve tehdit oluşturdukları, bazı şirketlerin bünyesinde çalışan personeli "devlet desteği" adı altında daha uygun sigortalı göstermek üzere anlaştıkları firmaları dolandırıp gelir sağladıkları, kendilerine ait olmayan araziler üzerinden daire satışı yaparak çok sayıda vatandaşı mağdur ettikleri ve kurdukları hayali yardım toplama dernekleri üzerinden suç örgütüne yüklü miktarda para topladıkları tespit edilmişti.

Zanlıların, Kayseri ve İstanbul'daki ikametgahlarında kişi ve firmalar adına düzenlenmiş 66 sahte senet, hesap hareketlerine ilişkin evrak, kişi ve firmalar adına düzenlenmiş 35 çek, 14 sahte kaşe, firma bilgilerinin yazıldığı iki ajanda, 7 banka dekontu, mağdurlara ait çok sayıda kimlik fotokopisi, senet yapımında kullanılan kağıt kesme makinesi, 3 ruhsatsız tabanca, 3 tüfek, özel kurye kıyafeti ve mağdurlara ait tapu fotokopileri ele geçirilmişti.

Kaynak: AA