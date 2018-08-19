Güncelleme - Kastamonu'da 8 Ev Yandı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde çıkan yangında 8 ev, 6 ahır ile 4 ambar yandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Mısmılağaç köyünde, Yaşar Yıldız'a ait ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, Şahin Yaman, Sadık Yalın, Emrullah Usta, Ahmet Usta, Adem Yaman, Veysel Yıldız ve Fehmi Usta'ya ait evlere sıçradı.

İhbar üzerine Tosya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Tosya Orman İşletme Müdürlüğü ile Çorum'un Kargı ve İskilip ilçelerinden gelen ekipler yangına müdahale etti.

Yaklaşık 6 saat süren çalışmanın ardından yangın söndürüldü.

Yangında tamamı ahşap 8 ev, 6 ahır ile 4 ambar kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan, Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin de yangın söndürme çalışmalarına katıldı.

Ekipler ve vatandaşlarla yangına müdahale eden Pişkin, yanan evlerden yaşam malzemeleri kurtardı.

Ekiplerin çalışmaları sonucu yangını soğutma çalışmaları tamamlandı.

Yangın bölgesini ziyaret eden AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangının haber alınmasıyla kaymakamlık, belediye ve orman ekiplerinin olaya anında müdahale ettiğini belirtti.

Çelik, yangının ekiplerin müdahalesiyle söndürüldüğünü belirterek, "Devletimiz, hükümetimizin tüm imkanları buradaki yangına müdahale için kullanılmıştır. Can kaybı ve yaralanma olmaması en büyük tesellimiz. İnşallah yaraların en kısa sürede sarılması için gerekli ne varsa bunlar yapılacak. Yangının söndürülmesinde emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum." dedi.

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin ise yanan 8 evin 2'sinin kullanıldığını kaydederek, "İki haneyi de komşuluk ilişkileri nedeniyle köydeki insanlarımız misafir ediyorlar. Kimse şu anda aç değil açıkta değil. Devlet bu anlamda üzerine ne düşüyorsa yapmaya hazırdır." diye konuştu.