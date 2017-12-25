Güncelleme - Kars'ta Yolcu Otobüsü Devrildi: 30 Yaralı

Kars'ta, bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 30 kişi yaralandı.



İstanbul-Azerbaycan seferini yapan Murat Sepek yönetimindeki 34 DY 9422 plakalı yolcu otobüsü, Karakurt-Kağızman karayolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.



Kazada sürücü Sepek ile Nahçıvanlı 29 kişi yaralandı.



Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kars ve Sarıkamış ilçesindeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.



Bu kişilerden genel sağlık durumu iyi olan 15'i tedavisi sonrası taburcu edildi.



Yaralılardan 6'sının Kars Harakani Devlet, 9'unun ise Sarıkamış Devlet hastanelerindeki tedavisi sürüyor.



Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.