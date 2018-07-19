Güncelleme - Kars'ta Silahlı Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı

Kars'ta çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Olaya karışan 13 kişi gözaltına alındı.

İnönü Caddesi'nde, aralarında husumet olduğu belirtilen Dağıstan K. ve S.T. arasında çıkan tartışma, tarafların yakınlarının da dahil olmasıyla büyüdü. Kavgaya dönüşen olay sırasında silahların ateşlenmesi sonucu Dağıstan K, Erdinç A. ve yoldan geçen Nurcan C. yaralandı.

Yaralılar olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kars Harakani Devlet Hastanesine kaldırıldı. Dağıstan K. kurtarılamadı.



Çok sayıda polis ekibinin sevk edildiği bölgede güvenlik önlemi alındı. Olayda kullanılan bir pompalı tüfek ile bir silah ele geçirildi.

Kars Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmayla S.T'nin de aralarında bulunduğu 13 kişi yakalandı.

Şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi.