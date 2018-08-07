Güncelleme - Karabük'te Fetö/pdy Operasyonu
Karabük'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski polis memuru tutuklandı.
Karabük'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski polis memuru tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Karabük Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan F.Ö'yü gözaltına aldı.
Daha önce görevden uzaklaştırıldıktan sonra ihraç edildiği öğrenilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgusu tamamlanan eski polis memuru, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.