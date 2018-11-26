Güncelleme - Kara Kuvvetleri Komutanlığı Personeline Yönelik Fetö Operasyonu

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan 51 kişiden 40'ı gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, örgütün "sivil mahrem imamları" ile ankesörlü telefondan haberleştiği tespit edilen Kara Kuvvetleri Komutanlığından biri yarbay, 5'i binbaşı, 7'si yüzbaşı 48 kişi ile bu kişilerin bağlantı kurduğu 3 "sivil imam" hakkında soruşturma başlatıldı.

Savcılığın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, şüphelilerden 40'ını gözaltına aldı.

Haklarında gözaltı kararı verilen 48 askerden 43'ünün muvazzaf, sivil mahrem imamların ise kamu çalışanı olduğu öğrenildi.