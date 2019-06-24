GÜNCELLEME - Kamboçya'da çöken inşaat

Güneydoğu Asya ülkesi Kamboçya'nın güneybatısındaki sahil kenti Sihanoukville'de önceki gün çöken 7 katlı inşaatta hayatını kaybedenlerin sayısı 28'e ulaşırken, 2 işçi sağ kurtarıldı.

Yetkililer, kurtarma ekiplerinin bugün yürütülen enkaz kaldırma çalışmaları sırasında 4 işçinin daha cansız bedenine ulaştığını, 2 işçinin ise yıkıntıdan sağ çıkarıldığını bildirdi.

İki gündür yıkıntılar arasında yaşam mücadelesi veren 2 işçi hastanede tedavi altına alındı.

Yeni gelişmelerle birlikte can kaybı sayısı 28'e, yaralı ve sağ kurtulanların sayısı ise 26'ya çıktı.

Çinli bir inşaat şirketine ait lüks konut projesinde yaşanan olayda, yapının çökmesinin ardından inşaatta geceleyen işçiler yıkıntıların altında kalmıştı.

Yetkililer, olayın yaşandığı sırada inşaatta yaklaşık 30 işçinin bulunduğunu kaydederken, yaralı işçilerden biri o esnada içeride 55-60 kişi olduğunu iddia etmişti.

Polis, inşaatı yapan firmanın yetkilisi oldukları ifade edilen bazı Çin vatandaşlarını gözaltına almıştı.

Kaynak: AA