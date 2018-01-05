Güncelleme - Kahramanmaraş'ta Pkk/kck Operasyonu

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde Kobani (Ayn el Arap) bahanesiyle düzenlenen izinsiz gösteriye katıldıkları, terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan ve daha önce meslekten ihraç edilen 7 öğretmen tutuklandı.



Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik soruşturma kapsamında 7 eski öğretmen hakkında gözaltı kararı verildi.



İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Grup Amirliği ekipleri, şüphelilerin adreslerine düzenlediği eş zamanlı operasyonda daha önce meslekten ihraç edilen 7 öğretmeni gözaltına aldı.



Kobani bahanesiyle 6-7 Ekim 2014'te Pazarcık ilçesinde düzenlenen izinsiz gösteriye katıldıkları ve PKK/KCK propagandası yaptıkları iddia edilen zanlılar, sağlık kontrolünün ardından Pazarcık İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.