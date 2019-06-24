GÜNCELLEME - Kadın polislere "sözlü taciz" iddiası
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, sivil kadın polislere sözlü tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişi, serbest bırakıldı.
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, sivil kadın polislere sözlü tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişi, serbest bırakıldı.
Alınan bilgiye göre, Bağlarbaşı Mahallesi İstasyon Caddesi'nde, üzerlerinde polis yeleği bulunan Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli 2 sivil kadın polis, kendilerine sözlü tacizde bulunulması üzerine durumu amirlerine bildirdi.
Bunun üzerine harekete geçen ekipler, otomobilde bulunan G.A, A.S, B.A, K.Ç. ve A.Ö'yü gözaltına aldı.
İfadelerinde suçlamaları kabul ettikleri öğrenilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesine sevk edildi.
Şüphelilerden G.A, A.S, B.A, K.Ç. savcılık sorgularının ardından serbest bırakılırken, A.Ö. çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.
Kaynak: AA
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