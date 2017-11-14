Güncelleme - Kadıköy'de Şüpheli Ölüm

İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de, lüks bir otomobilde silahla vurulmuş erkek cesedi bulundu.



Acıbadem Mahallesi Şekercioğlu Sokak'ta, park hailindeki 34 NAR 70 plakalı lüks araçta hareketsiz bir kişi olduğunu gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.



Olay yerine gelen sağlık ekipleri, başından tabancayla vurulan 40 yaşlarındaki erkeğin yaşamını yitirdiğini tespit etti.



Çevrede güvenlik önlemleri aldıktan sonra inceleme yapan polisler, cesedin İbrahim Nar'a (52) ait olduğunu belirledi.



Polis ve cumhuriyet savcısının incelemesinde, Nar'ın cesedinin yanında ruhsatlı tabancasının bulunduğu, başından çıkan kurşunun aracın sol arka camını deldiği, Nar'ın intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi.



İncelemelerin ardından Nar'ın cesedi, morga kaldırıldı.