Çanakkale'de Kaçakları Taşıyan Tekne Battı: 3'ü Çocuk, 7 Ölü!

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde kaçak göçmenleri taşıyan fiber teknenin batması sonucu 3'ü çocuk 7 kişi yaşamını yitirdi.

YUNANİSTAN'A GEÇMEK İSTEYEN GÖÇMENLERİN TEKNESİ BATTI

Yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen kaçak göçmenleri taşıyan fiber tekne, Babakale köyü açıklarında henüz belirlenemeyen nedenle battı.

3'Ü ÇOCUK, 7 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Teknedeki kaçak göçmenler, denize düştü. Boğulan Afganistan uyruklu 3'ü çocuk 7 kişinin cesedi ile kurtarılan 13 kişi, balıkçılar ve sahil güvenlik unsurlarınca Babakale Limanı'na getirildi.

Cesetler, cumhuriyet savcısının yapacağı incelemenin ardından Ayvacık Devlet Hastanesi morguna gönderilecek.

AFGANİSTAN VE İRAN UYRUKLU OLDUKLARI ORTAYA ÇIKTI

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamada, Babakale burnunun 1,3 deniz mili açıklarında göçmenleri taşıyan teknenin battığı ihbarının alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu ve helikopteri sevk edildiği kaydedildi.

Olay mahalli yakınlarında balıkçılık yapan ve arama kurtarma çalışmaları için yönlendirilen tekneler tarafından yarı batık durumda tespit edilen 5-6 metre boylarındaki fiber teknenin çevresinden Afganistan uyruklu 12 göçmen ile İran uyruklu bir göçmen kaçakçısının kurtarıldığı belirtilen açıklamada, Afganistan uyruklu 3'ü çocuk 7 kişinin cansız bedeninin ise Babakale Limanı'na getirildiği bildirildi.

ARAMA ÇALIŞMALARI SABAH SAATLERİNE KADAR SÜRDÜ

Göçmenlerin ifadelerine istinaden denizde kayıp göçmen olmadığı değerlendirilmesine rağmen sabah saatlerine kadar bir arama kurtarma korvetiyle bir bot tarafından arama çalışmalarının sürdürüldüğü aktarılan açıklamada, helikopter tarafından termal kamera ile yapılan kontroller sonucunda da denizde başka bir kazazede olmadığının teyit edildiği belirtildi.