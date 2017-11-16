Güncelleme - Kabil'de İntihar Saldırısı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de düğün salonu girişinde düzenlenen intihar saldırısında 14 kişi öldü.



Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Basir Mücahit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kabil'in Kasrı Navin adlı düğün salonu girişinde düzenlenen intihar saldırısında 14 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.



Ölenlerden 8'inin polis, 6'sının sivil olduğunu belirten Mücahit, 18 kişinin yaralandığını dile getirdi.



İçişleri Bakanlığı sözcüsü Nacib Daniş, saldırganın düğün salonunda toplantı yapan Cemiyet-i İslami Partisi üyelerini hedef aldığı bilgisini paylaştı.



Görgü tanıkları saldırganın, düğün salonuna girmeye çalışırken polis tarafından fark edildiğini ve kendini havaya uçurduğunu bildirdi.



Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi.