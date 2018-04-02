Güncelleme - İzmir'deki Terör Operasyonu

İzmir'de terör örgütü TKEP/L'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği operasyonda terör örgütü TKEP/L üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan İbrahim A. ile E.Ö'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.



İfadelerinde susma haklarını kullanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin 21 Mart'taki operasyonunda terör örgütü TKEP/L'nin hücre evi olduğu belirlenen adreste iki kişi gözaltına alınmış, aramalarda kitapların içi kesilerek saklanmış silahlar, çok sayıda mermi, bomba yapımında kullanılabileceği değerlendirilen elektrik kabloları, 250 gram kimyasal toz, asit, 500 gram barut, fünye, boru tipi düzenek ve elektrikli anahtar düzeneği ele geçirilmişti.