Güncelleme - İzmir'de Su Dolan Alt Geçitten Araç Çıkarıldı

İzmir'in Torbalı ilçesinde yağış nedeniyle su dolan alt geçitten araç çıkaran ekipler, alt geçitte birilerinin olma ihtimaline karşı devam eden çalışmalarda kimseye ulaşamadı.

Alınan bilgiye göre, Pancar Mahallesi'nden geçen İZBAN hattında bulunan alt geçide giren bir aracın çıkamadığını fark eden çevredekiler, polis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler, yağış nedeniyle su dolan alt geçitte araç olma ihtimali üzerine itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

İzmir İtfaiyesine bağlı su altı ekibi, araca ulaşmak için çalışma başlattı.

İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı İZSU ekiplerinin de iş makineleriyle destek verdiği kurtarma çalışmasında, su dolu alt geçidin içinde 35 JBZ 99 plakalı araca ulaşıldı. Sudan çıkarılan aracın içinde kimsenin olmadığı belirlendi.

Ekipler, bu araçla seyahat eden kişilerin alt geçitte olma ihtimaline karşı çalışma başlattı.

Aracın plakasından sahibine ulaşan jandarma ekipleri, olay esnasında alt geçide giren sürücünün aracının sular içinde kalmasının ardından arka kapıyı açarak aracı terk ettiği bilgisine ulaştı.

İtfaiye ekipleri, alt geçitteki tüm suları boşaltarak bölgedeki çalışmalarını tamamladı.

Kaynak: AA