GÜNCELLEME - İzmir'de orman yangını

İzmir'in Buca ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Beyazevler Mahallesi'nin üst kısmındaki çam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere müdahale amacıyla 5 helikopter ve 12 arazöz bölgeye sevk edildi.

Çevre illerden helikopter ve arazöz takviyesinin yapıldığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin de söndürme çalışmalarına katıldığı yangın kontrol altına alındı.

Çalışmaların sürdüğü yangında 5 hektarlık ormanlık alan hasar gördü.

Kaynak: AA