Güncelleme - İzmir'de Makilik Alanda Yangın

İzmir'in Bayraklı ilçesinde çıkan yangında 3 hektara yakın makilik ve bozuk orman alanı zarar gördü.



Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Sancaklı Mahallesi'nde makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı yaklaşık 150 kişiden oluşan ekipler, rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana doğru yayılan alevlere 15 arazöz ve 5 dozerle müdahale etti. Söndürme çalışmalarına İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı da 15 araçla destek verdi.



Alevlerin ormanlık alana sıçramaması için yoğun çaba harcayan ekipler yangını kontrol altına alarak soğutma çalışmasına başladı.



Bölgede 3 hektara yakın makilik ve bozuk orman alanında zarara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.