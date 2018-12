Güncelleme - İzmir'de Hastanede Yangını

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde çıkan yangın nedeniyle diyaliz merkezindeki hastalar tahliye edildi.

Alınan bilgiye göre, hastanenin diyaliz merkezinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yoğun duman nedeniyle merkezde bulunan hastalar tahliye edilerek başka servislere yönlendirildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.

Hastane yetkilileri, saat 13.00 civarında diyaliz bölümünde yoğun duman gördüklerini belirterek, birimdeki hastaları hızla tahliye ettiklerini söyledi.

Olayın duyulması üzerine, bazı hasta yakınları da hastaneye geldi.

İl Sağlık Müdürü Bediha Salnur, olayı yakından takip ettiklerini ve kendisinin de hastaneye geçtiğini ifade ederek, "Hastane yönetiminin talepleri doğrultusunda ihtiyaç olursa hastaları başka hastanelere nakletmek için 112 Acil Servis ambulansları da hastanede hazır olarak bekliyor." dedi.

"Her şey kontrol altında"

Diyaliz merkezinin bitişiğindeki acil servis bölümüne gelen Ege Üniversitesi (EÜ) Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, yangınla ilgili bilgi aldı.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Budak, şunları kaydetti:

"Hastanenin acil servisinde, diyaliz merkezinde bir cihazın elektrik kontağından çıktığını düşündüğümüz yangını, itfaiyenin müdahalesiyle söndürdük. Acil servis bitişik olduğu için acil servisteki tüm hastalarımızı tahliye ettik. Duman söz konusuydu o nedenle başka yataklara aldık. Herhangi bir can kaybı söz konusu değil, bir kaç hastamız ve çalışanımızda hafif dumandan etkilenme var. Her şey kontrol altında, herhangi bir can kaybı ve riskli hasta söz konusu değil. Tüm tıp fakültesi hastanesi seferber oldu."

Öte yandan, acil servisteki hastaların, yangın nedeniyle hastanenin diğer birimlerine nakledilmesi işlemi tamamlandı.

Kaynak: AA