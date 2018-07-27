Güncelleme - İsrail Askerleri Gazze Sınırında 2 Filistinliyi Şehit Etti

İsrail askerlerinin Gazze Şeridi sınırındaki "Büyük Dönüş Yürüyüşü" etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen barışçıl gösterilere müdahalesinde biri çocuk 2 kişi şehit oldu, 90'ı gerçek mermiyle olmak üzere 246 Filistinli yaralandı.

ABD destekli İsrail'in Filistinli barışçıl göstericilere yönelik sert müdahalesi devam ediyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail askerleri Gazze'nin doğu sınırında gösteri düzenleyen Filistinlilere gerçek mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Han Yunus'un doğu sınırında İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu Gazi Ebu Mustafa (43), Refah kentinin doğusunda ise 14 yaşındaki Mecdi es-Satari başlarından vurularak şehit edildi.

İsrail askerlerinin söz konusu müdahalesinde 90'ı gerçek mermi ile olmak üzere 246 kişinin yaralandığı belirtildi. Açıklamada, yaralılardan 19'unun çocuk, 10'unun kadın, 4'ünün sağlık ekiplerinden 1'inin ise gazeteci olduğu ifade edildi.

Açıklamada yaralılardan 11'inin durumunun ise ağır olduğu kaydedildi.

Batı Şeria'da bir Filistinli ağır yaralandı

Öte yandan Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Batı Şeria'nın orta kesiminde yer alan Kuber beldesinde bir Filistinliye ateş açarak ağır yaraladığı belirtildi.

Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterileri

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42. yılı nedeniyle 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.