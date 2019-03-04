Güncelleme - İş Arkadaşını Silahla Yaralayıp Kamyonetten Düşürmüş

Kırklareli'nde, silahla yaralandıktan sonra ayakları bağlı şekilde kamyonetle taşınırken yola düşerek hayatını kaybeden kişinin gözaltına alınan iş arkadaşı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro ekipleri, Asilbeyli köyünde yolda ölü bulunan Okan Algur'un (29) cinayet şüphelisini tespit etti.

Özel harekat ekiplerinin de katıldığı operasyonla Babaeski ilçesindeki Gündüz Onat Festival Alanı'nda yakalanan Önder Mola gözaltına alındı.

Geniş güvenlik önlemleri altında Kırklareli Devlet Hastanesi'ne getirilen şüpheli, sağlık raporunun alınmasının ardından, işlemleri için jandarma komutanlığına götürüldü.

Mola'nın ilk ifadesinde, aralarında tartışma çıkan iş arkadaşını Asilbeyli köyünde bir arazide vurduğunu, ölmemesi üzerine ayaklarını iple bağladıktan sonra kamyonet kasasına koyduğunu, Babaeski ilçesine doğru seyir halindeyken Okan Algur'un kamyonet kasasından düştüğünü fark ettiğini söylediği öğrenildi.

Babaeski ilçesine geldiğinde kamyoneti bir araziye bırakarak kaçtığını aktaran Mola'nın pişman olduğunu dile getirdiği ifade edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mola, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Algur'un cenazesi ise Babaeski ilçesinde toprağa verildi.

Olay güvenlik kamerasına yansıdı

Olayla ilgili çalışma yürüten jandarma ekipleri, yaralının kamyonet kasasından düştüğü anların yer aldığı güvenlik kamerası kayıtlarına ulaştı.

Kayıtlarda, Mola'nın kullandığı kamyonetin Asilbeyli köyünde kasisten geçerken kasadan bir kişinin düştüğü, şüphelinin hızla olay yerinden kaçtığı görülüyor.

Olay

Önceki gün Asilbeyli köyünde yolda bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, vücudunda darp izleri olan ve silahla vurulduğu tespit edilen Okan Algur'un öldüğünü belirlemişti.

Kaynak: AA