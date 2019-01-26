Güncelleme - İlk Yardım Çantasında Uyuşturucu Ele Geçirildi

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde bir otomobilin ilk yardım çantasında 239 uyuşturucu hap ile 13 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı.

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlularla Mücadele Grup Amirliği ve Göksun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Göksun ilçesi çıkışında uygulama yapıldı.



Bir aracın uygulama noktasında durmayarak ilçe merkezine yönelmesi üzerine polis ekipleri, Göksun Sanayi Sitesi kavşağında plakası açıklanmayan otomobili durdurdu.



Araçta yapılan aramada, ilk yardım çantasına gizlenmiş 239 uyuşturucu hap ile 13 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Ekipler, araçtaki Emre Y. ile eşi Elif Y'yi gözaltına aldı.

Göksun İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Emre Y. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, eşi Elif Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA