Güncelleme - Hırsızlık Zanlıları 5 Saatte 4 Otomobil Çaldı

Gaziantep'te 5 saatte 4 otomobil çalan ve polisin kovalamacası sonucu gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kazım B. ile Furkan K. dün sabah saatlerinde Karataş Mahallesi'nde otomobil çaldı.



Aracın yakıtının bitmesi üzerine başka bir mahalleden de otomobil çalarak dolaşmaya devam eden şüpheliler, bu şekilde 5 saatte 4 otomobil çaldı.



Araç sahiplerinin ihbarı üzerine zanlıların yakalanması için çalışma başlatan Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarından seyir halindeki otomobilin yerini tespit etti.



Aracı takibe başlayan ekipler, uzun süren kovalamaca sonucu Karataş Mahallesi'nde kaza yapan zanlıları yakaladı.



Aynı suçtan kaydı bulunan şüphelilerin bir süre önce cezaevinden çıktıkları, ifadelerinde "Hırsızlığı zevk için yapıyoruz." dedikleri öğrenildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA