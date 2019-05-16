Güncelleme - Hırsızlık Hükümlüsü Yine Hırsızlıktan Yakalandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde hırsızlık suçundan hakkında hapis cezası bulunan hükümlü, araçtan hırsızlık yaptığı iddiasıyla tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kıranköy ve Derecik mezarlıkları ile Toybelen Açık Oto Pazarı'nda araçların camlarının kırılarak cep telefonu, para ve çanta çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, hırsızlığı cezaevi firarisi Murat Ü'nün gerçekleştirdiğini belirledi.

Şüpheliyi Ladik ilçesindeki sokakta yakalayan polis, hakkında hırsızlık suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası bulunduğunu tespit etti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Murat Ü, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA