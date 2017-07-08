Güncelleme - Hakkari'de Terör Saldırısı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristlerce iş makinelerini taşıyan konvoya yapılan saldırıda 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.



Valilikten yapılan açıklamada, Yüksekova ilçesi Çobanpınar bölgesinde iş makinelerini taşıyan 2 tır ve beraberindeki 2 sivil araca bölücü terör örgütü mensuplarınca saldırı gerçekleştirildiği belirtildi.



Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Saldırı neticesinde bir binek araç yakılmış, 4 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. 1 vatandaşımız ise hafif yaralanmıştır. Bölgede geniş çaplı operasyon devam etmekte olup konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir."