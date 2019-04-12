Güncelleme - Gurbetçileri Dolandıran Suç Örgütüne Operasyon

Diyarbakır merkezli 5 ilde, sahte senetlerle borçlandırdıkları gurbetçilerin banka hesaplarındaki paralarını icra yoluyla alan suç örgütüne yönelik operasyonda aralarında icra müdürünün de bulunduğu 5 kamu çalışanın tutuklanmasına karar verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, yurt dışında yaşayan vatandaşların banka hesaplarındaki paralarının sahte belge düzenlenerek icra yoluyla alındığına ilişkin geçen yıl başlatılan araştırma derinleştirildi.

Çalışmalar kapsamında Diyarbakır, İzmir, İstanbul, Antalya ve Aydın'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda aralarında icra müdürü, asker ve polisin de bulunduğu 6 kamu çalışanı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen, aralarında icra müdürü K.G. ile icra müdür yardımcısı K.T'nin de bulunduğu şüphelilerden 5'i çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince "suç örgütü kurmak ve yönetmek", "nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik" ile "rüşvet alma" suçlarından tutuklandı, bir şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Örgüt üyelerinin, 22 banka müşterisinin hesaplarındaki 10 milyon lirayı çekmeye çalıştığı öne sürüldü.

Haklarında gözaltı kararı bulunan 3 zanlının yurt dışına kaçtığı tespit edildi.

Bu arada, 7 Ocak'ta tutuklanan örgüt üyelerinden birinin, İnterpol tarafından arandığı ve suç örgütünün uluslararası bağlantılarının tespit edildiği, yurt dışına kaçan şüphelilerin yakalanması için İnterpol'e başvurulduğu öğrenildi.



Emniyet yetkilileri, benzer mağduriyetlerin yaşanmaması için özellikle yurt dışında ikamet edenlerin, e-Devlet üzerinden haklarında icra dosyası bulunup bulunmadığını kontrol etmelerini, şüphe duymaları halinde ihbarda bulunmalarını istedi.



9 şüpheli tutuklanmıştı



Suç örgütü üyelerinin, banka hesaplarında yüklü miktarda parası bulunan ve uzun zamandır hesaplarında işlem yapmayan gurbetçiler adına sahte borç senedi, ikametgah ve kimlik düzenlediği, usulsuz tebligat yaptırdığı ve banka hesaplarına haciz koydurduğu tespit edilmişti.



Diyarbakır, İzmir, İstanbul, Gaziantep ve Ordu'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda aralarında suç örgütü elebaşının da bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alınmış, zanlılardan 9'u 7 Ocak'ta çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.

Kaynak: AA