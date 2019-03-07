Güncelleme - "Gezmek İçin" Otomobil Çalan Zanlı Yakalandı

Gaziantep'te 4 otomobilin çalınmasıyla ilgili aranan ve kovalamaca sonucu yakalandıktan sonra araçları "gezmek için çaldığını" iddia eden zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, kentte farklı tarihlerde 4 otomobilin çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.



Olay yerlerinin çevresindeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin Alişan K. (20) olduğunu belirledi.

Zanlının Çıksorut Mahallesi'nde bir evde saklandığını tespit eden ekipler, mahallenin 7 farklı bölgesinde önlem aldı.

Saklandığı evden çıkarken polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan Alişan K, kovalamaca sonucu yakalandı.



Üzerinde sahte kimlik bulunan zanlı, hastanede sağlık kontrolünden geçirildi.



Şüpheli hastane çıkışında kendisine soru soran basın mensuplarına, "Gezmek için çalıyorum, sizin arabanız varsa onu da çalayım." dedi.



Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen zanlı Alişan K. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA