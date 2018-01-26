Güncelleme - Gazze Sınırında Gerginlik

İsrail askerlerinin Gazze sınırında gösteri yapan Filistinlilere müdahalesi sonucu 9 kişinin yaralandığı bildirildi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin, Cibaliya Mülteci Kampı'nın doğu sınırında gösteri düzenleyen Filistinli gençlere açtığı ateş sonucu 9 kişinin yaralandığını kaydetti.

Sözcü Kudra, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığını aktardı.

Filistinli gençler, İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı ablukayı hemen hemen her hafta sınır bölgelerinde protesto ediyor. İsrail, 10 yıldır abluka uyguladığı Gazze'de, sınıra 300 metre yaklaşan Filistinlilere gerçek ve plastik mermiyle müdahale ediyor.

Yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi, 2006'dan bu yana İsrail'in kara, hava ve deniz ablukası altında bulunuyor.