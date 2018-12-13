Güncelleme - Gaziantep'teki Kuyumcu Soygunu

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde, dün bir kuyumcunun soyulmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Selimiye Mahallesi'ndeki kuyumcuyu soyduktan sonra kaçan 2 zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

İş yerindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin Y.B. (28) ve N.A. (23) olduğunu tespit etti.

Adreslerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Şüphelilerin olayda kullandığı otomobil ile çaldıkları bir miktar altın da ekiplerce ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince "nitelikli yağma" suçundan tutuklandı.

Selimiye Mahallesi'nde dün bir kuyumcuya hırsızlık amacıyla giren maskeli 2 şüpheliyi silahla kovalayan iş yeri sahibi, yoldan geçen bir kadını yanlışlıkla vurmuş, şüpheliler ise kaçmıştı.