Güncelleme - Gaziantep'te Yakalanan Ypg/pkk'lı Terörist Tutuklandı

Güncelleme - Gaziantep'te Yakalanan Ypg/pkk'lı Terörist Tutuklandı

Gaziantep'te yakalanan terör örgütü YPG/PKK mensubu zanlı tutuklandı.

Güncelleme - Gaziantep'te Yakalanan Ypg/pkk'lı Terörist Tutuklandı

Gaziantep'te yakalanan terör örgütü YPG/PKK mensubu zanlı tutuklandı.

Merkez Şahinbey ilçesinde İl Jandrma Komutanlığı ekipleri tarafından bir adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve Suriye'nin Tel Abyad bölgesindeki terör örgütü YPG/PKK kampında "canlı bomba" eğitimi aldığı belirlenen Suriye uyruklu Halit M'nin (17) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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