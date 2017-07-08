Güncelleme - Gaziantep'te Patlama

Gaziantep'teki bir binanın bodrum katında patlama meydana geldi.



Alınan bilgiye göre, merkez Şehitkamil ilçesine bağlı Gazikent Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın bodrum katında, henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama oldu.



Olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.



Güvenlik amaçlı binanın boşaltıldığı öğrenildi.



Patlamanın etkisiyle 1 kişinin yaralandığı, 7 kişinin de dumandan etkilendiği bildirildi. Söz konusu 8 kişi, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.



İtfaiye ekipleri, ilk belirlemelere göre, binanın girişine bırakılan motosikletten sızan yakıtın üzerine atılan izmaritten dolayı patlamanın meydana geldiğinin tespit edildiğini kaydetti.