Güncelleme - Gaziantep'te Muhtarlık Seçimi Kavgası

Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde, muhtar adayları ve yakınları arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kırsaldaki Köksalan Mahallesi'nde oyların sayımı sırasında çevrede bulunan muhtar adaylarının yakınları arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirlerine silahla ateş etmeye başladı.

Olayda kimlikleri henüz öğrenilemeyen 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, olay yerine çok sayıda güvenlik görevlisi sevk edildi.

Kaynak: AA